Сенатор предложил судить хозяев за самовыгул собак

Член Совета Федерации Андрей Клишас считает, что в России нужно ввести уголовную ответственность для хозяев, которые отпускают своих собак гулять одних.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Соседи говорят, что собака постоянно бегает по улице одна, хозяйка на жалобы не реагирует.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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