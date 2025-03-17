российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 марта 2025, 11:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Сенатор предложил судить хозяев за самовыгул собак

Член Совета Федерации Андрей Клишас считает, что в России нужно ввести уголовную ответственность для хозяев, которые отпускают своих собак гулять одних.

«Считаю, что за самовыгул нужно вводить и уголовную ответственность для защиты жизни людей», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Соседи говорят, что собака постоянно бегает по улице одна, хозяйка на жалобы не реагирует.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Ссылки по теме

«Моя кровь капала на голову ребенку», – жертва нападения ротвейлера выступила на Первом канале

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,