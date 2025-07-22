В Екатеринбурге ушло в суд резонансное дело о нападении собаки на женщину с ребенком

Кировский суд Екатеринбурга рассмотрит гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда и причиненного ущерба от нападения собаки на женщину с ребенком. Заседание назначено на 21 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля 2025 года агрессивный ротвейлер напал на женщину с маленьким ребенком на улице Медногорской в поселке Широкая Речка. Собака набросилась на ребенка, женщине пришлось лечь на землю и закрыть его собой. Они пролежали на снегу около 30 минут. Ребенок не пострадал, но у самой женщины – рваные укушенные раны, она обратилась в травмпункт. Следователи СКР возбудили уголовное дело по ст.118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

В марте пострадавшая женщина рассказала новые подробности нападения ротвейлера на нее и ее шестилетнего сына в эфире Первого канала. «Мы с сыном увидели собаку, гуляющую по улице без поводка, без намордника. Она начала прыгать на ребенка, я закрыла его собой, и мы пролежали 30 минут на снегу. У меня были поранены руки. Моя кровь капала на голову ребенку. Он плакал и говорил: «Мама, не умирай». Теперь его мучают кошмары, что большая черная собака бежит за ним и съедает его», – рассказала Надежда Полякова в программе «Мужское и женское».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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