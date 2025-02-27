Продажа билетов на матч открытие «УГМК Арены» стартует 7 марта

7 марта 2025 года стартует продажа билетов на матч открытие «УГМК Арены».

В первом матче КХЛ, который пройдёт на льду новой ледовой арены вместимостью более 12 тысяч зрителей, сыграют «Автомобилист» и ЦСКА. Игра состоится 10 марта, начало в 19:00. Билеты будут доступны на официальном сайте ХК «Автомобилист».

Напомним, что все остальные ресурсы по продаже билетов на эту игру являются мошенническими. «Рекомендуем болельщикам не пользоваться данными ресурсами, чтоб не потерять зря время и деньги», – отметили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube