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Пятница, 28 февраля 2025, 08:51 мск

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В ГАИ попросили не ездить вечером в центр

В Екатеринбургской Госавтоинспекции попросили автомобилистов не ездить в центр города сегодня вечером. Причина – открытие новой ледовой арены, из-за чего ожидается редкое увеличение транспортного потока в районе 8 Марта – Декабристов.

«Для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля. Экипажи ДПС будут осуществлять контроль на основных участках дорог, обеспечивая оперативное реагирование на возникающие сложности», – сообщили в ГАИ.

Напомним, сегодня на УГМК-арене пройдёт матч «Авто» – «Толпар». Это первая игра на новом льду. Молодежка сыграет при аншлаге – вчера тысячи людей получили бесплатные билеты в кассах арены. Начало встречи в 18:30. Открытие входных групп для зрителей – в 17:00.

«УГМК-арена» находится по адресу: улица Степана Разина, дом 15. Добраться туда можно следующими маршрутами общественного транспорта:

Метро – станция «Геологическая»

Автобус – остановка «Цирк» (50, 51, 52, 54, 054, 57, 67, 74, 81, 86, 93)

Трамвай – остановка «Цирк» (1, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 17, 21)

Автобус – остановка «Чапаева» (40, 58, 60, 77)

Троллейбус – остановка «Чапаева» (25, 27, 31, 35, 36, 39)

Автобус – остановка «Белинского» (40, 58, 74, 76)

Троллейбус – остановка «Белинского» (39)

Екатеринбург, Елена Сычева

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