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Четверг, 27 февраля 2025, 10:23 мск

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Около «УГМК Арены» выстроилась огромная очередь за бесплатными билетами на хоккей

В Екатеринбурге хоккейные болельщики штурмуют кассы «УГМК-арены». Завтра на новом ледовом стадионе пройдет матч молодежных команд «Авто» и «Толпар». Эта игра станет тестовой для подготовки арены к проведению матчей Континентальной хоккейной лиги, и первой – для массового зрителя.

Кассы арены открылись в 11:00, у дверей уже стояли около 500 человек. В одни руки можно получить только два пригласительных билета. Ожидание в очереди занимает от 40 минут, но болельщики в хорошем настроении – им не терпится увидеть новую арену. Также на матч молодежных команд могут попасть обладатели абонементов «Автомобилиста» на текущий сезон, включая абонементы выходного дня.

Напомним, первый матч «Автомобилиста» на «УГМК-арене» состоится 10 марта. Екатеринбургский клуб сыграет с московским ЦСКА. Вместимость новой хоккейной арены – 12 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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Метки / ХК «Автомобилист»

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