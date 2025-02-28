Недовыборы мэра Берёзовского и самороспуск думы Ревды: что это было

Начало 2025 года в Свердловской области ознаменовалось несколькими политическими скандалами на муниципальном уровне. В Берёзовском дума взбунтовалась против мэра Евгения Писцова и выбрала технического кандидата Юлию Маслакову, которая отказалась принимать присягу, а в Ревде конфликт между единороссами и коммунистами привел к самороспуску местной думы.

В чем может заключаться причина этих событий, «Новый День» спросил профессора кафедры политических наук департамента социологии и политологии УрФУ Анатолия Гагарина. По его мнению, в Ревде имеет место попытка оппозиции отстоять какие-то свои интересы. «Это может проявляться в разных формах, вплоть до шантажа со стороны местных политиков и депутатов – «если не учтете наши интересы, мы не будем принимать то-то и то-то». В нашей области подобные события часто проходят под эгидой КПРФ, – отмечает он. – Для них важно сохранить определенное положение, имеются также определенные интересы персон и кланов».

Такие события, как в Берёзовском или Ревде, считает Гагарин, это следствие затяжных процессов, которые иногда переходят в открытый конфликт. «Противоречия могут долго зреть, а потом проявиться. Например, в Берёзовском мы видим следствие длительного противостояния олигарха с его историческим соперником и думу, которую шатает туда-сюда. Но не стоит говорить о каких-то тенденциях. Подавляющее большинство наших муниципалитетов живет спокойно, получает дотации из областного центра, развивается. Хотя ситуация с Ревдой достаточно уникальна – обычно депутаты стараются держаться за свои мандаты до конца», – подчеркнул эксперт.

Анатолий Гагарин также считает, что в администрации губернатора Евгения Куйвашева «всё видят, всё знают, реагируют, просто это не выходит в публичную плоскость, и это хорошо, потому что политика – дело тонкое».

Политтехнолог Александр Ханин в своем телеграм-канале прокомментировал произошедшее в Берёзовском немного с другого ракурса: «В моей практической копилке много историй о природе конфликтов ветвей местного самоуправления. Где-то карьер делили, где-то свалку, где-то бабу, где-то дети влюбились, а «свадьбы не будет», а один раз глава в карты свою должность депутату проиграл. Маленькие города хороши и одновременно плохи тем, что все другу друга знают, в одной школе учились и под одним одеялом спят. Конфликты тут искренние и отчаянные. В политике местного самоуправления слишком много личного, родственного, замешана она на дрожжах темперамента и опаре детских обид. У этих историй бывали вполне добродушные концовки, но обычно нет».

Ханин отмечает, что тактическую победу сегодня одержал глава Евгений Писцов, который пока удерживает власть, а в проигрыше на данный момент – бизнесмен и областной депутат Вячеслав Брозовский. Однако, по мнению Ханина, это не конфликт между Брозовским и губернатором Куйвашевым – «нет для этого ни повода, ни смысла, есть общее впечатление, что всем на ситуацию наплевать».

«Кто должен победить в Берёзовском? Я полагаю, губернатор. Внешним управлением и предложением своего кандидата в качестве главы города. Переговоры Брозовский-Писцов с губернатором в качестве медиатора маловероятны. Не наш стиль. Весь этот малый политический шторм – буря в стакане воды, не интересная никому, кроме непосредственных его участников. Так должно быть», – резюмирует эксперт. Ханин добавил, что во время уличного опроса в Берёзовском журналисты выяснили, что две трети горожан вообще ничего не знают о происходящем.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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