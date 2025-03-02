В Екатеринбурге нашли девушку, которая пропала в лесу. Она сама вышла на связь

В Екатеринбурге нашли 19-летнюю Ксению Мурашкину, которая пропала 26 февраля в поселке Шувакиш. Девушка жива, в отношении нее не совершено противоправных действий.
Ксения ушла из дома вечером и пропала в лесопарке. Через несколько дней она сама вышла на связь с родственниками. Как рассказала изданию Е1 сестра девушки, все это время Ксения находилась в Екатеринбурге у знакомых. О причинах ее побега из дома не сообщается.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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