В Екатеринбурге нашли девушку, которая пропала в лесу. Она сама вышла на связь

В Екатеринбурге нашли 19-летнюю Ксению Мурашкину, которая пропала 26 февраля в поселке Шувакиш. Девушка жива, в отношении нее не совершено противоправных действий.

Ксения ушла из дома вечером и пропала в лесопарке. Через несколько дней она сама вышла на связь с родственниками. Как рассказала изданию Е1 сестра девушки, все это время Ксения находилась в Екатеринбурге у знакомых. О причинах ее побега из дома не сообщается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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