В Академическом ярко отпраздновали Масленицу и съели тысячу блинов (ФОТО)

В Преображенском парке прошли большие масленичные гуляния для всех жителей Академического района. Гостей угощали блинами, пышками и горячим чаем, а также дарили сувениры.

Организаторы приготовили множество активностей. В парке можно было сыграть в зимний боулинг, поучаствовать в петушиных боях и заячьих бегах, посетить мастер-классы по изготовлению кукол и росписи деревянных ложек. Любители спорта попробовали свои силы в перетягивании каната и метании валенка, а самые азартные сразились в подушечных боях. Кроме того, в парке состоялся детский концерт, на котором выступили творческие коллективы детсадов Академического района. На площадке также работала полевая кухня, где раздавали горячую еду. Кульминацией праздника стало традиционное сжигание чучела, которое символизирует прощание с зимой.

«Масленица – это символ наступления весны, и он тесно связан с народными традициями. Раньше люди считали: чем больше испечь блинов, тем больше будет солнечных и радостных дней. Наша компания дарит вам тысячу румяных свежеиспеченных блинов, чтобы Масленица принесла вам счастье и благополучие, и чтобы все невзгоды растаяли как снег под весенним солнцем», – обратился к посетителям праздника со сцены генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Он добавил, что Академический в этом году уже в 15-й раз масштабно отмечает Масленицу, а самой компании исполняется 20 лет. По этому поводу ближе к лету застройщик района обещает устроить еще один большой праздник для жителей.

«С каждым годом все больше людей собираются на Масленицу в Академическом. Мы отмечали этот народный праздник, когда еще было 3-4 дома – тогда гуляния устраивали на выезде. А сейчас у нас есть Преображенский парк, где можно вместе с соседями и гостями весело отметить Масленицу и зарядиться энергией и позитивом», – добавил генеральный директор УК «Академический» Андрей Сизов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев

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