На масленичных гуляниях екатеринбуржцы съели 200 тысяч блинов

Праздничные гуляния на Масленицу в Екатеринбурге посетили более 100 тысяч человек, которые съели около 200 тысяч блинов. Такие цифры приводит пресс-служба мэрии со ссылкой на организаторов.

В парке Маяковского для гостей организовали активные игры, на центральной аллее самые сильные могли подняться по ярмарочному столбу за подарками, а на главной сцене парка можно было увидеть концерт группы Uzoritsa.

Также праздник отметили в летнем парке «Уралмаш». Для гостей работал фуд-корт с блинами, а для активных посетителей были организованы конкурсы.

Самая необычная атмосфера была создана в этот день на площади 1905 года. Гости главного городского катка смогли отметить Масленицу с блинами, катаясь на коньках.

Как уже писал «Новый День», большие масленичные гуляния для всех жителей Академического района прошли в Преображенском парке. Гостей угощали блинами, пышками и горячим чаем, а также дарили сувениры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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