Осуждены 8 участников массовой драки, в которой погиб один человек и пострадали еще трое

Свердловский областной суд вынес приговор по громкому уголовному делу о массовой драке в бильярдной в Сысерти. Тогда погиб один человек и получили тяжелые травмы еще трое. На скамье подсудимых оказались 8 мужчин от 22 до 44 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок от 1 года до 1,5 лет. Семеро осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. В отношении одного из осужденных принято решение об освобождении от наказания, его отпустили на свободу в зале судебного заседания.

Как уже сообщал «Новый День», резонансное преступление было совершено 2 апреля 2023 года в помещении букмекерской конторы и бильярдного зала на улице Орджоникидзе в Сысерти. По версии органов следствия, один из фигурантов собрал 9 человек, чтобы расправиться с другой компанией, с которой у него ранее возник конфликт. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что оппоненты обвиняемых согласились на встречу и пригласили их прибыть в букмекерскую контору. Там обвиняемые стали жестоко избивать руками, ногами и бильярдными киями четырех потерпевших, находившихся в этот момент в бильярдной комнате. Один из пострадавших погиб, а трем другим были причинены повреждения различной степени тяжести.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил: «Тревожное сообщение о произошедшем конфликте со смертельным исходом поступило в дежурную часть территориального ОВД 2 апреля 2023 года в 22:38. Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР установили, что произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта. Раскрытие резонансного преступления находилось на контроле руководства регионального полицейского главка. В разыскных мероприятиях были задействованы, в том числе, наиболее опытные оперуполномоченные подразделения по борьбе с организованной преступностью», – отметил полковник Горелых.

Сысерть, Елена Владимирова

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