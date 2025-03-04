Арестован таксист, обвиняемый в убийстве коллеги

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга арестовал до 1 мая таксиста из Узбекистана, который 1 марта нанес смертельные травмы пожилому коллеге.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, прокурор настоял на аресте обвиняемого, так как он может воспрепятствовать расследованию уголовного дела, уничтожить или сокрыть доказательства, может оказать давление на потерпевших, а также иных лиц с целью склонения их к даче ложных показаний, скрыться от органов следствия и суда.

Как уже писал «Новый День», 1 марта на улице Краснофлотцев обвиняемый поссорился на дороге с другим таксистом – местным жителем 1962 г.р. и нанес ему несколько ударов, в том числе по голове. Екатеринбуржец скончался в больнице.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил: «Жестокая расправа над водителем не останется безнаказанной. Сыщикам помогли выйти на след подозреваемого проанализированные съемки с камер уличного видеонаблюдения. За медицинской помощью потерпевший обратился сам, вызвав себе скорую. Пострадавший был доставлен с улицы Краснофлотцев в ЦГБ № 23 в реанимационное отделение. К большому сожалению, спасти врачам водителя не удалось. Травмы, причиненные ему в ходе конфликта, оказались не совместимыми с жизнью», – отметил полковник Горелых.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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