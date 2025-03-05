Концерты, спектакли и гастроужины: куда сходить 8 Марта

Уже в ближайшие выходные всех девушек и женщин будут поздравлять с 8 Марта. Актеры, музыканты и ведущие в городских заведениях и в загородных отелях подготовили программы на Международный женский день. Куда можно сходить и съездить и что посмотреть – в обзоре «Нового Дня».

Праздничная программа на турбазах

В загородном конном клубе «Белая лошадь» пройдет гастрономический ужин. Бренд-шеф Михаил Аракелов представит специальное меню из пяти изысканных блюд. Это китайский виноград с арбузной редькой и лососем, печеные баклажаны с углей в соусе тонато, пельмени с кроликом и маринованной редиской, телячьи ребрышки с пюре из яблок и вяленым виноградом, крем из белых грибов с пралине из груши. На вечер запланирована развлекательная программа с участием ведущего и живой вокал. Стоимость от 5500 рублей.

На турбазе «Чусовая» у культурно-развлекательного центра «Барка» с 15:30 до 17:30 для гостей пройдет мероприятие с конкурсами «Все! Для любимых женщин…».

А в загородном отеле «Гринвальд» в ресторане «Эдельхоф» в 20:00 начнется дегустация вин. Кроме того, 7 марта пройдет вечер живой музыки. Для гостей отеля вход свободный.

В канун праздника в отеле «Рамада» пройдет традиционный гала-ужин с авторским меню от шеф-повара Евгения Паршукова. Гостей ждут живая музыка от скрипача Макса Вайса, развлекательная шоу-программа от ведущего Александра Морозова и трио басов Basso.Nova, а также дегустация вин и розыгрыш призов. Начало ужина в 19:30. Стоимость от 10 тысяч.

Спектакли

Билеты на театральные представления на 8 Марта раскупаются быстро, но еще есть шанс попасть на спектакль.

Так, в оперном театре в 18 часов будут показывать итальянскую оперу-мелодраму «Любовный напиток». Осталось немного билетов по 500 рублей.

В «Театроне» подготовили комедию «Брачная ночь втроем». Начало в 18:30. Стоимость билетов – 600-700 рублей.

В «Новой актерской школе» в 19 часов покажут моноспектакль-мюзикл «Глаза голубой собаки» по мотивам произведения Габриэля Гарсиа Маркеса. Цена билета – 800 рублей.

В Центре современной драматургии в 18 часов будут давать комедию «Петровы в гриппе и вокруг него». Билеты можно купить за 1500 рублей.

А в театре современной хореографии «Провинциальные танцы» можно посмотреть постановку «Кожа», которая начнется в 19 часов. Стоимость от 800 рублей.

Фестивали

На 8 Марта в городе запланированы и несколько фестивалей. Так, в креативном кластере «Л52» пройдет фестиваль инди-музыки «8-М», где выступят местные группы: Mute Emotions, «Ревность», «Рай Ли», «Перегруз». В программе инди-феста: подкаст от сообщества «Рама», выставка романтических картин и своп-маркет одежды. Начало мероприятия – в 14:30. Стоимость – 400 рублей.

В культурном центре «Верх-Исетский» в 10 утра начнется арт-фестиваль воздушной гимнастики и пилонного искусства Catwalk.

Концерты

8 Марта любительницы поэзии смогут посетить сольный концерт современной поэтессы Яны Мкр в театре балета «Щелкунчик». Он начнется в восемь часов вечера. Билеты от 1000 рублей.

Гитарист Пино Санна и трио Александра Титова поздравят девушек итальянской музыкой в джаз-клубе EverJazz в 22:00. Осталось совсем немного билетов по 1500 рублей.

Если женщинам на 8 Марта нужны не цветы, а слэм и гитарные рифы, вечер можно провести на юбилейном концерте рок-группы «План Ломоносова» в «Свободе». Цена от 2200 рублей, начало в 20:00.

В «Синара-центре» в 18:00 начнется хоровой концерт Une vie d'amour, где солисты Sinara Singers и хор под руководством Андрея Старикова исполнят для гостей нежные песни. Стоимость билетов – 1000 рублей.

Желающим отпраздновать 8 Марта за городом турбазы Среднего Урала предлагают несколько вариантов размещения. Как ранее писал «Новый День», заселиться в праздничный день можно от 3700 рублей – если еще остались места.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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