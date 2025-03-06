На защиту уральских лесов от пожаров выделено более 1 млрд рублей

В 2025 году на охрану и защиту лесов в Свердловской области выделено более миллиарда рублей, в том числе свыше 900 миллионов рублей – из областного бюджета.

Как сообщили в ДИПе, с прошлого года обновляется снаряжение Уральской авиабазы. В январе в ее распоряжение поступили 23 малых лесопатрульных комплекса и внедорожники УАЗ «Патриот», а в прошлом году были приобретены более 30 единиц техники – пожарные автомобили «Урал», снегоболотоходы и т.д. С 2019 года приобретено более 300 единиц спецтехники для охраны свердловских лесов.

Для выполнения лесоавиационных работ – мониторинг, тушение и другие – в пожароопасном сезоне запланировано использование 11 самолетов и вертолетов.

Как уже сообщал «Новый День», по прогнозам ФБУ «Авиалесоохрана» Свердловская область в этом году находится в зоне низкого риска по природным пожарам.

В марте природных пожаров на территории Уральского федерального округа не ожидается вообще. В апреле существует риск пожаров на востоке Курганской и Тюменской областей, в южной, центральной и восточной части Челябинской области. В мае леса могут загореться в восточной и центральной части Курганской и Тюменской областей, южной части Челябинской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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