В Авиалесоохране рассказали, где весной будут гореть леса (КАРТА)

ФБУ «Авиалесоохрана» опубликовало предварительный прогноз рисков по лесным пожарам в зависимости от условий погоды на март-май 2025 года в регионах Урала и других регионах России.

По прогнозам специалистов, Свердловская область в этом году находится в зоне низкого риска.

В марте природных пожаров на территории Уральского федерального округа не ожидается. В апреле существует риск пожаров на востоке Курганской и Тюменской областей, в южной, центральной и восточной части Челябинской области. В мае леса могут загореться в восточной и центральной части Курганской и Тюменской областей, южной части Челябинской области.

Прогноз разработан специалистами Авиалесоохраны на основе сопоставления многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов с фактическими данными о гидрометеорологической обстановке в декабре 2024 года – январе 2025 года, данными предварительного долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на март-май 2025 года. Предварительный прогноз будет ежемесячно корректироваться.

Как уже писал «Новый День», самый тяжелый пожароопасный сезон за всю свою историю Свердловская область пережила в 2023 году. Тогда на регион пришлась треть всех природных пожаров Уральского федерального округа – более тысячи возгораний в лесах на площади 350 тысяч га. Очаги в регионе тушили 24 тысячи человек. При этом в Свердловской области только 46 пожаров из 100 ликвидировались в первые сутки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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