Природные пожары на Урале могут начаться раньше из-за малоснежной зимы

Из-за малоснежной зимы природные пожары в Свердловской области могут начаться раньше. В частности, это касается южных и юго-восточных территорий региона, отметила на пресс-конференции в ТАСС главный синоптик Уральского Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Пожары начинаются во второй половине апреля после схода снежного покрова и подсыхания лесной подстилки. На крайнем юге и юго-востоке области очень мало снега, такой фактор может сыграть роль ранних пожаров. Но если будет достаточно много осадков – вспышка природных пожаров сдвинется на май», – поделилась спикер.

Ранее она отмечала, что апрель на Среднем Урале прогнозируется достаточно дождливым.

Как уже сообщал «Новый День», по прогнозам ФБУ «Авиалесоохрана» Свердловская область в этом году находится в зоне низкого риска возникновения природных пожаров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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