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Среда, 19 марта 2025, 15:37 мск

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Апрель будет дождливым – Уралгидрометцентр

Апрель в Свердловской области будет умеренно теплым, но дождливым. Об этом рассказала на пресс-конференции главный синоптик Уральского Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Апрель ожидается умеренно теплым, по температуре +1...+4 °C. Количество осадков будет выше нормы. Могут быть периоды с достаточно интенсивными осадками», – отметила спикер.

В ближайшие дни, с 20 по 24 марта, температура в области опустится ниже нуля. Осадков будет немного, 22 марта возможен снег.

А начало метеорологической весны можно ждать уже с 25 марта. «На европейской территории установится обширный антициклон. По его западной периферии начнется вбирание тепла, которое по северной периферии переместится к Уралу. Поэтому с 25-го числа температуры в Свердловской области будут достаточно высокие, среднесуточные – выше нуля», – поделилась главный синоптик.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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