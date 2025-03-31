В Свердловской области ожидаются дожди и мокрый снег

На Среднем Урале со среды польют дожди. На севере области возможен мокрый снег, отмечают синоптики.

По прогнозу метеоролога Алексея Пулина, начало апреля будет теплым – днем до +15 °C, ночью возможны заморозки. Однако со второй половины недели в регионе пойдут дожди. «К среде антициклон отступит на восток, а его место над Уралом займет барическая ложбина, присутствие которой даст шанс на осадки в регионе в четверг и в ночь на пятницу. Осадки преимущественно в виде дождя, в северных районах – переходящего в снег. В пятницу над Средним Уралом расположится промежуточный гребень, а в выходные погоду будет определять приближающийся северо-западный циклон, который, заполняясь, пройдет через Полярный Урал», – отметил синоптик.

По данным Уралгидрометцентра, уже в среду, 2 апреля, в области и Екатеринбурге ожидается небольшой дождь, южный ветер до 9 м/с, температура днем +10…15°.

Ранее главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко сообщала, что апрель будет теплым, но дождливым: «Количество осадков будет выше нормы. Могут быть периоды с достаточно интенсивными осадками».

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube