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Пятница, 7 марта 2025, 11:40 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбург к 9 Мая получит в подарок новый трамвай

В Екатеринбурге ко Дню Победы появится еще один трамвай «Львенок». Вагон закупит в качестве подарка один из застройщиков, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Трамвай будет украшен символикой праздника. Пока неизвестно, по какому маршруту он будет ездить. Также, по данным источника, на следующей неделе администрация Екатеринбурга объявит конкурс о закупке 15 трамваев и 15 автобусов-гармошек большой вместимости.

Напомним, в феврале в Екатеринбург поступили 50 новых троллейбусов, на которые город потратил 1,6 миллиарда рублей. Существенное обновление парка общественного транспорта стало частью реформы, которую городские власти запустили в 2024 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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