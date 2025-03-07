Екатеринбург к 9 Мая получит в подарок новый трамвай

В Екатеринбурге ко Дню Победы появится еще один трамвай «Львенок». Вагон закупит в качестве подарка один из застройщиков, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Трамвай будет украшен символикой праздника. Пока неизвестно, по какому маршруту он будет ездить. Также, по данным источника, на следующей неделе администрация Екатеринбурга объявит конкурс о закупке 15 трамваев и 15 автобусов-гармошек большой вместимости.

Напомним, в феврале в Екатеринбург поступили 50 новых троллейбусов, на которые город потратил 1,6 миллиарда рублей. Существенное обновление парка общественного транспорта стало частью реформы, которую городские власти запустили в 2024 году.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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