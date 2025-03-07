Уральский депутат показал череп мертвого французского офицера (ФОТО)

Депутат свердловского заксо Вячеслав Вегнер творчески отреагировал на призывы президента Франции Эммануэля Макрона вооружать Европу против России.

Депутат разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию человеческого черепа, пояснив, что это голова французского офицера, погибшего от руки русского солдата в Крыму во время вторжения англо-французско-турецкой коалиции в Российскую Империю в 1853-1856 гг. Останки француза были найдены археологами в 2002 году.

Вегнер написал: «Ему примерно около 20 лет. Молодой офицер, плыл на фрегате в Крым, перед отплывкой, наверное, прощался с возлюбленной или возлюбленным. Но настигла его русская пуля и русский штык.

Хоронили французов в крымской земле так: солдат – в братской могиле, а вокруг – офицеров, окружая братский котлован серией квадратов. Там его выкопали уральские археологи и, не придумав ничего иного, решили его голову в качестве исторического трофея вывезти сюда, на Урал. Теперь одна его часть тут, другая, задняя, в подвалах одного из крымских музеев вместе с остальными противниками русской армии.

На заявление президента Эммануила Макрона могу предложить забрать голову этого, безусловно, доблестного офицера французской армии для почетного захоронения на территории Французской Республики! Ну и чтобы знал президент – кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» – написал Вячеслав Вегнер.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 5 марта Эммануэль Макрон обратился к французам с воинственной речью, заявив, что рассмотрит с коллегами по ЕС потенциальное размещение европейского контингента на Украине. По мнению ряда экспертов, Макрон отвлекает французов от внутренних проблем, а также привлекает к себе внимание США.

Фото: Вячеслав Вегнер

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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