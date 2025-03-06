«Макрон думает, что он Макролеон», – зачем президент Франции угрожает России

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к нации с воинственной речью, заявив, что рассмотрит с коллегами по ЕС потенциальное размещение европейского контингента на Украине. По мнению ряда экспертов, Макрон отвлекает французов от внутренних проблем, а также привлекает к себе внимание США.

«Макрон думает, что он Макролеон. То есть немножко крупный лев, немножко-таки Наполеон. Макрон думает, что сейчас удачный момент для того, чтобы стать лидером объединенной Европы, – заявил «Новому Дню» политолог Андрей Перла. – А объединенная Европа может существовать только при одном условии – если у нее есть общий враг. Таким врагом мыслится только Россия.

Макрону во Франции сейчас плохо, рейтинг 26%, все недовольны. И ЕС очень плохо, стагнация, рецессия, топливо дорогое... Но если собрать большую Евроармию и мобилизовать экономику для ее снабжения, если нацелить эту новую большую армию на Россию, то все поправится и в экономике, и в политике. Так мыслит сегодня Макрон, и далеко не только он один».

Политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале «Чеснаков» пишет, что риторику выступления президента Франции стоит рассматривать как заявку на лидерство в ЕС: «Он собирается выступать от лица ЕС и на встрече с Трампом, Стармером и Зеленским, если таковая состоится.

Это уже не первая подобная попытка Макрона. Здесь можно вспомнить, что именно президент Франции был одним из первых, кто озвучил инициативу направления европейских военных контингентов на Украину. Правда, потом сам запутался в формулировках и до реальных действий так и не дошло. Также именно Франция одной из первых поддержала инициативу Великобритании о направлении дальнобойных ракет на Украину, пока Германия воздерживалась от радикальных действий.

То, что при этом Макрон отдаляется от возможности наладить хоть какие-то отношения с Путиным, его не волнует. Ему сейчас выгоднее роль ястреба.

Логика действий французского лидера также абсолютно прозрачна. Всякий раз, когда во Франции обостряются внутренние противоречия, Макрон фокусируется на внешнеполитическом блоке, чтобы не ассоциироваться с негативом и демонстрировать некий «успех».

Политолог Павел Данилин в своем канале «Что-то знаю» пишет, что речь Макрона «состояла на четверть из лжи»: «Так, по его словам, минские соглашения, которые подписали украинская сторона и ЛДНР, были, оказывается, соглашениями об остановке российской агрессии, притом что Россия вообще не была участником соглашений, а была их гарантом. И именно нарушение соглашений Украиной и нежелание Франции и Германии заставить киевскую хунту их выполнять, стали причиной начала СВО.

Россия, по словам Макрона, сделала конфликт на Украине глобальным, потому что закупала оружие в Иране. То есть не Франция, США, Британия и Германия с Чехией и прочим сбродом сделали конфликт глобальным, поставляя оружие на Украину, а Россия, закупив у Ирана несколько беспилотников.

В общем, чего Макрон еще не сделал, это не объявил войну России прямо сейчас. Но зато дал понять, что может сделать это вскоре. Такой вот петушок. Лживый петух, я бы даже сказал», – резюмирует эксперт.

Париж, Евгения Вирачева

© 2025, РИА «Новый День»

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