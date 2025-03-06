«Франция ищет продолжения войны» – Кремль отреагировал на заявления Макрона

В Кремле оценивают вчерашнее обращение президента Франции Эммануэля Макрона к гражданам страны, в котором тот заявил об «угрозе Европе от России», как «очень и очень конфронтационное». Оно создает ощущение, что Франция думает о войне и ищет продолжения войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вряд ли его (выступление французского лидера – прим. ред.) можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны. Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция, действительно, ищет продолжения войны», – сказал представитель Кремля журналистам.

«Более того, Франция уже готова использовать свои ядерные вооружения в деле безопасности. Это уже такая ядерная риторика, претензия на ядерное лидерство в Европе», – продолжил Песков. «То есть это очень и очень конфронтационно», – заключил он.

Песков также расценил как «весьма конфрантационное» по отношению к России заявление Макрона, выступающего за размещение европейских войск на Украине после прекращения боевых действий.

«Мы читаем слова президента Франции о том, что он имеет ввиду разместить контингент на Украине после прекращения огня. Это им сказано. Фактически речь идет о конфронтационном размещении некоего эфемерного контингента. Может ли Россия на это согласиться? Можно повесить в воздухе этот вопрос, не отвечая прямо на него. Потому что ответ абсолютно очевиден», – так пресс-атташе Кремля ответил на вопрос о возможных ответных действиях России на заявления Макрона.

Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации, в котором заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы на годы вперед. Он также заявил, что решил инициировать обсуждение вопроса об использовании французского ядерного оружия для «защиты наших союзников на Европейском континенте». Касаясь украинского конфликта, Макрон указал, что выступает против перемирия на Украине, которое было бы «слишком хрупким» для Киева, и не исключил размещение европейских войск на Украине. Более того, он пообещал собрать на следующей неделе начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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