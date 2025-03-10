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Понедельник, 10 марта 2025, 08:18 мск

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Екатеринбуржцы проголосовали за полный запрет электросамокатов

Жители Екатеринбурга проголосовали за полный запрет электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе, об этом свидетельствуют данные опроса на Госуслугах. За этот вариант высказались 31,3% горожан.

На втором месте по популярности ответ с расширением зон запрета пользования СИМ – так ответили 15,3% екатеринбуржцев.

В пользу самокатов высказались 14,8% опрошенных, которые считают, что действующих ограничений достаточно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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