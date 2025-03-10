Власти Екатеринбурга не будут запрещать электросамокаты

В администрации Екатеринбурга не считают, что большая часть горожан выступают за полный запрет самокатов, поэтому отказываться от них не будут.

Такое заявление появилось в близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное». «Заголовки наиболее отчаянных СМИ мы приводить не будем, но именно для них сообщаем: Екатеринбург не пойдет по примеру Перми, где полностью запретили движение кикшеринговых СИМ. В нашем городе за 2024-й год приобретен опыт эффективного общения с представителями прокатного бизнеса. В процессе, напомним, решались вопросы по идентификации хамов-арендаторов (увеличен формат номерных знаков) и нарушителей ПДД. Более того, есть примеры, когда и силовики отрабатывали инциденты, доводя их до суда», – пишет автор канала.

Как уже сообщал «Новый День», многие жители Екатеринбурга проголосовали за полный запрет электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе, об этом свидетельствуют данные опроса на «Госуслугах». За этот вариант высказались 31,3% горожан. На втором месте по популярности ответ с расширением зон запрета пользования СИМ – так ответили 15,3% екатеринбуржцев. В пользу самокатов высказались 14,8% опрошенных, которые считают, что действующих ограничений достаточно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube