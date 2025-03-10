Вечером Екатеринбург встанет в пробки. Гаишники просят не ездить в центр

Сегодня вечером сотрудники Госавтоинспекции ожидают более серьезного, чем обычно, затруднения в движении по центральным улицам – из-за хоккейного матча на новой ледовой арене.

«Для минимизации рисков образования заторов и обеспечения безопасности дорожного движения Госавтоинспекция рекомендует гражданам по возможности воспользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля», – заявили в ГАИ.

Тех, кто все-то поедет на хоккей на своей машине, просят заранее планировать маршруты и учитывать вероятные изменения в организации движения. За нарушение правил парковки транспортные средства будут эвакуировать на специализированную стоянку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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