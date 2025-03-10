Депутат призвал полностью запретить самокаты в центре Екатеринбурга

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов считает, что центр Екатеринбурга следует полностью закрыть для самокатов. Свалов указывает, что введение зон с ограничениями скорости не работает. «В некоторых районах Екатеринбурга и городских парках оно существовало лишь де-юре и не приносило должного результата», – отметил он.

По мнению депутата, запрет самокатов вполне возможен, данная мера реализована в таких городах, как Пермь, Верхняя Пышма, Рефтинский, Воронеж, Владикавказ, Тюмень и Владивосток. «Я настаиваю, в рамках правового поля, на полном запрете движения СИМ в центре Екатеринбурга. Не город должен идти на поводу у кикшеринговых компаний, а операторы – искать возможность встроиться в городскую инфраструктуру, не нарушая прав пешеходов», – написал он в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», ранее сегодня в администрации города заявили, что запрещать самокаты не будут, несмотря на то, что этого хочет более 30% горожан, принявших участие в опросе, посвященном этой проблеме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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