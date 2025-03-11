На Урале пик гриппа и ОРВИ – заболеваемость на 93,6% выше многолетней

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 47,9 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом.

«Заболеваемость выше среднего многолетнего уровня на 93,6% – это связано с более поздним календарным прохождением пика эпидпроцесса», – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, уточнив, что заболеваемость замедлилась на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что почти половина, 53,9%, заболевших – дети.

«По данным лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ, по-прежнему доминируют вирусы гриппа, а также риновирусы и сезонные коронавирусы. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в Сухом Логу и Каменске-Уральском», – добавили в ведомстве.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 24,6 тыс. случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 3,6% и выше среднего многолетнего уровня в 2 раза, что повторяет общеобластные тенденции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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