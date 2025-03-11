В больницах Екатеринбурга занято 90% коек из-за эпидемии ОРВИ

В Свердловской области переполнены больницы из-за подъема заболеваемости ОРВИ.

По данным регионального минздрава, загруженность коечного фонда по области составляет около 75%. В Екатеринбурге занято около 90% коек. «В случае необходимости министерством здравоохранения Свердловской области будут приняты меры по развертыванию дополнительных коек. Медицинская помощь жителям региона оказывается в полном объеме и без перебоев», – сообщили в ведомстве.

Между тем, жители Екатеринбурга рассказывают, что в поликлиниках сейчас очень сложно записаться на прием к терапевту или педиатру, а вызвать врача на дом почти невозможно.

Как ранее писал «Новый День», с 3 по 9 марта на Среднем Урале зарегистрировано 47,9 тысячи случаев ОРВИ, что превышает средний многолетний уровень на 93,6%. Эпидемиологи связывают пик заболеваемости с нестабильной погодой и снижением общего иммунитета у людей после зимы. Более половины заболевших – дети. Между тем, врачи отмечают начавшееся снижение числа заболеваний ОРВИ среди детей и подростков. Темпы прироста заболеваемости замедлились, констатируют в минздраве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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