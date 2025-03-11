47 групп в детсадах и 41 класс закрыты на карантин

В Екатеринбурге на карантин закрыты 47 групп в 38 детских садах (это на 4 группы меньше, чем неделей ранее). Кроме того, не учится из-за карантина 41 класс в 21 школе, на прошлой неделе были закрыты на 13 классов больше.

Всего среди детсадовцев болеют 593 ребенка (на 156 детей больше, чем неделей ранее), среди школьников – 389 (на 196 меньше, чем неделей ранее).

В пресс-службе администрации Екатеринбурга также уточнили, что на карантин по пневмонии закрыты 17 классов в 12 школах. В них болеют 27 детей. Также не работают 5 групп в 5 детских садах. В них пневмония у 6 детей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube