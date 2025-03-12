Болельщики создали с «УГМК-Арены» трафик, эквивалентный трансляции 1000 матчей

В день открытия «УГМК-Арены» в Екатеринбурге тысячи хоккейных болельщиков смогли поделиться своими впечатлениями от матча «Автомобилиста» с ЦСКА. За вечер 10 марта зрители и сотрудники арены прокачали объем трафика, которого хватило бы на просмотр около 1000 хоккейных матчей в режиме онлайн.

Качественное покрытие сети четвертого поколения на новой домашней площадке ХК «Автомобилист» обеспечили инженеры «Мегафона».

Площадь нового спортивного объекта составляет более 98 тысяч кв. м. Разнесенное по трибунам и этажам здания антенное индор-оборудование позволяет обеспечить устойчивый 4G-сигнал внутри всего сооружения. Установленная базовая станция работает сразу в нескольких частотных диапазонах: среднечастотный слой обеспечивает необходимую емкость сети с учетом вместимости арены, а высокочастотный – гарантирует высокую скорость мобильного интернета.

Также базовая станция поддерживает технологию MIMO 4×4, которая способна принимать сигналы от большого количества пользователей одновременно по параллельным каналам связи. В комбинации с высокочастотными диапазонами стандарта LTE увеличивается пропускная способность сети и повышается пиковая скорость мобильного интернета. Сейчас мобильный интернет на площадке может разгоняться до 80 Мбит/с. С такими значениями можно оперативно делиться видео и фото в мессенджерах или пересматривать самые острые моменты игры в режиме онлайн.

«Наша команда обладает большой экспертизой в организации индор-покрытия масштабных локаций. Такое оборудование гарантирует устойчивое 4G-покрытие на «Екатеринбург-Арене», в спортивном комплексе «Уралец» и на площадке «Екатеринбург-Экспо». Теперь подобный объект появился и на крупнейшей ледовой арене Урала. Уверены, что она станет знаковым местом для хоккейных болельщиков, ценителей других видов спорта и искусства – всех гостей мероприятий. Зрители, спортсмены и сотрудники ледовой арены смогут делиться впечатлениями и вести онлайн-трансляции в высоком качестве, пользоваться современными цифровыми услугами», – рассказал директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

«Крытый многофункциональный комплекс «УГМК-Арена» – это уникальный спортивный объект, способный вместить при проведении хоккейных матчей более 12 500 зрителей, а во время концертных программ – 15 000 гостей. Здесь будет тренироваться и проводить матчи хоккейный клуб «Автомобилист», для которого арена теперь новый дом. Площадка станет домашней и для женского баскетбольного клуба «УГМК». Кроме того, спортивный объект сможет принимать крупные соревнования по фигурному катанию, керлингу, футболу, волейболу, боксу и другим видам спорта», – отметил главный инженер АО «Ледовая арена» Нариман Исаев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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