Первый блин комом. «Автомобилист» потерпел поражение в матче-открытии на новой ледовой арене

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил ЦСКА со счетом 3:4 в матче-открытии на «УГМК Арене». Игру посетили 10 489 болельщиков, это новый рекорд посещаемости домашних матчей екатеринбургского клуба (ведь старый КРК «Уралец» вмещал всего 5,5 тысяч зрителей).

Хоккейный матч предваряло красочное ледовое шоу с посылом сбывшейся детской мечты. Затем началась торжественная церемония открытия. В ней приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярев, зампред Совфеда Владимир Якушев, уральский полпред Артем Жога, свердловский губернатор Евгений Куйвашев – все они выразили благодарность компании УГМК, построившей современную арену. Президент ФХР Владислав Третьяк пожелал екатеринбуржцам вырастить «новых овечкиных и бобровских, чтобы прославлять российский хоккей», а глава КХЛ Алексей Морозов отметил, что новая ледовая арена в Екатеринбурге – одна из лучших в стране.

Позднее на брифинге президент ХК «Автомобилист» Андрей Козицын признался, что для него «проще запустить завод, чем такую спортивную арену», тем более, что строители столкнулись с последствиями пандемии и необходимостью импортозамещения в последние три года. Но в то же время генеральный партнер «Автомобилиста» остался доволен результатом. Алексей Морозов также намекнул, что «УГМК Арена» может претендовать на проведение Матча звезд КХЛ, если Екатеринбург подаст заявку.

Впрочем на хоккейном льду события складывались более драматично, чем торжественные речи. «Автомобилист» пропустил гол на 9-й минуте от Станислава Галиева. Начало второго периода хозяева и вовсе провалили, а ЦСКА забил еще дважды: сначала отличился Прохор Полтапов, а затем в меньшинстве гол забил Максим Мамин. Через несколько секунд «Автомобилист» всё же реализовал численное преимущество – Ник Меркли удачно воспользовался рикошетом и отправил шайбу в ворота соперника. Еще до перерыва москвичи забили четвертый гол – это снова был Прохор Полтапов. Тренерский штаб «Автомобилиста» заменил вратаря, и на лед вместо Евгения Аликина вышел Владимир Галкин. Рокировка пошла на пользу екатеринбургской команде. В третьем периоде хозяева были близки к камбэку. На 53-й минуте Никита Трямкин кистевым броском отправил шайбу точно в девятку, а на 58-й минуте третий гол забил Сергей Зборовский. В последние секунды основного времени матча «Автомобилист» штурмовал зону ЦСКА, оставив пустыми собственные ворота – но спасти игру не удалось.

«Немного, наверное, психология поддавила ребят в начале матча. Как говорится, всё от головы идет. Не то движение было у команды, много потерь. После первого гола соперник стал играть проще: просто выбрасывал шайбу в зону и искал контратаки. Можно занести в актив третий период, когда команда правильно восприняла критику в раздевалке. Стала более живой, появились забитые голы, но этого оказалось недостаточно. Сегодня результат таков. Конечно, первый блин комом», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

До окончания регулярного чемпионата КХЛ у «Автомобилиста» остается пять матчей. Все они пройдут на «УГМК Арене», следующая игра состоится 13 марта против нижегородского «Торпедо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Дарья Деменева

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