Проникшие в Суджу по газопроводу военные освободили двух пленных уральцев

Группа российских военнослужащих, которые на прошлой неделе зашли в тыл ВСУ в Суджанском районе Курской области через газопровод, освободили пленных срочников.

Как сообщили в аппарате свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, среди спасенных солдат было двое уральцев – один из Дегтярска, второй из поселка Махнёво Алапаевского района. Свердловчане проходили службу в Курской области и попали в плен в августе прошлого года во время захода в регион войск ВСУ.

Как уже писал «Новый День», 8 марта для прорыва оборонительных позиций ВСУ в Суджанском районе Курской области российские бойцы воспользовались трубой магистрального газопровода, по которой раньше поставлялся газ в Европу. Это позволило штурмовикам ВС РФ миновать вражеские дроны, мины и технику. Военнослужащие прошли по трубе более 10 км.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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