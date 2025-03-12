«Строго запрещены любые формы магии», – в Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы эзотерики, ссылаясь на опыт КНР и СА

Депутаты Госдумы хотят запретить рекламу эзотерических услуг. Согласно законопроекту, список тех, кого могут коснуться новые ограничения, широк: сюда отнесли алхимиков, астрологов, астропсихологов, ведьм, аура-диагностов, биоэнергетических терапевтов, духовных наставников (гуру), игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрографов, нейрокодировщиков, нумерологов, нутрициологов, практиков осознанных сновидений, расстановщиков, регрессологов, рейки-мастеров, ретритактиваторов, рунистов, рунологов, специалистов по васту, по тантре, по фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов, чакра-терапевтов, чакрологов, ченнелеров, цифровых психологов-астрологов, эзотерических коучей, энергетических очистителей, энергопрактиков, энергосессиологов и энерготерапевтов.

«Услуги, предоставляемые указанными лицами, не имеют научного обоснования, признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений. С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги не могут считаться достоверными с позиций науки и логики, а значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества», – сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Один из авторов документа, Нина Останина, в своем телеграм-канале ссылается на опыт Индии, ЮАР, Китая и Саудовской Аравии. «Ограничение подобной деятельности снижает риски обмана», – считает она.

В сопроводительной записке также говорится о запрете не только рекламы, но и в целом эзотерических услуг. «В Индии на уровне отдельных штатов действуют законы, устанавливающие запреты на практики, связанные с колдовством и магией. В Китае также законодательство запрещает занятия магией и колдовством, включая деятельность экстрасенсов и астрологов. В Саудовской Аравии шариатский закон строго запрещает любые формы магии, колдовства и экстрасенсорных практик вплоть до уголовного преследования», – подчеркивается в документе.

Тем не менее, в самом законопроекте пока говорится только о запрете «рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и развитии механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube