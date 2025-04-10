Почти четверть россиян обращались к гадалкам

Почти четверть россиян – около 22% – когда-нибудь обращались к гадалкам, тарологам и другим предсказателям. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rambler. Интересно, что из обратившихся за подобными услугами 40% отметили точность предсказаний. Еще примерно столько же – 37% – рассказали, что у них сбылись прогнозы на будущее лишь частично, а ничего из предсказанного не исполнилось только у 23%.

Как уже сообщал «Новый День», Госдума собирается запретить рекламу оккультных и эзотерических услуг. Проект поправок в законы «О рекламе» и «О защите информации» был опубликован в начале марта. Пока его не рассматривали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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