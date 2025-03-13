«Автомобилист» одержал первую победу на «УГМК Арене»

ХК «Автомобилист» обыграл нижегородский «Торпедо» на домашнем льду со счетом 2:1. Это первая победа екатеринбургской команды на новой арене. На матче присутствовали 10 171 болельщик.

«Автомобилист» открыл счет на 15-й минуте в первом периоде. Василий Филяев выиграл борьбу за шайбу за воротами «Торпедо» и отдал передачу Семену Кизимову, который с нулевого угла забил гол в ближний угол. Но незадолго до перерыва екатеринбуржцы получили двойное удаление. Сначала правила нарушил Ник Эберт, а спустя несколько секунд пятиминутным штрафом был наказан Андрей Обидин за удар соперника в голову. «Торпедо» получило возможность поиграть в формате «5 на 3» в начале второго периода, но «Автомобилист» выстоял.

В середине двадцатиминутки у хозяев был отличный шанс удвоить преимущество – Алексей Бывальцев прорвался к воротам, соперник остановил его фолом. Судьи назначили буллит в ворота «Торпедо». Исполнять его взялся сам Бывальцев, но бросок у него совсем не получился. Нижегородцы на это ответили затяжной позиционной атакой и все-таки добились своего на 33-й минуте матча. Гол в ворота уральцев забил Егор Виноградов, и счет стал равным – 1:1.

В третьем периоде «Автомобилист» атаковал больше соперника, но подводила реализация моментов. Решающими стали последние секунды матча. Вратарь Владимир Галкин спас команду после убойного броска торпедовца, а затем в молниеносной контратаке Данил Романцев «прошил» вратаря гостей – это произошло за 8 секунд до финальной сирены.

«Напряженный, тяжелый матч. «Торпедо» – молодая и быстрая команда, по игре основной момент – второй период, не реализовали два выхода «в ноль», не разобрались в атаке, соперник получил контратаку и реализовал момент. Много борьбы, много стыков в игре. Основное –бригада меньшинства, здорово сыграли, выстояли «3 на 5», блокировали броски, Вова Галкин помог нам. Не бросили играть, выполняли установку. Здорово, что в концовке реализовали момент, поздравляю парней с трудовой победой, болельщиков с первой победой на «УГМК Арене», – подвел итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Он также объяснил, почему сегодня на льду не было лидеров команды: Анатолия Голышева, Никиты Трямкина, Стефана Да Косты. «После матча с ЦСКА потеряли некоторых игроков. Спасибо парням, выходили на игру кто-то после лечения, после таблеток, не очень легкой ночи для них. Были обстоятельства, решили такой состав сделать», – рассказал Заварухин.

Следующий матч «Автомобилист» сыграет 16 марта против ХК «Сочи».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube