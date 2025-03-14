Весна пришла, с собой грязь принесла – зарисовка с улиц Екатеринбурга (ВИДЕО)

В Екатеринбурге интенсивно тает снег. Всего за сутки высота покрова уменьшилась на 8 сантиметров. Сегодня утром в поселке Исток метеорологи зафиксировали высоту сугробов 25 сантиметров, сообщает Уралгидрометцентр. Хотя три дня назад, когда в городе прошел обильный снегопад, эта высота составляла 41 сантиметр.

Завтра, 15 марта, будет самый теплый день недели. Температура воздуха днем поднимется до +10 °C, а среднесуточная температура составит +2…+5°, что выше нормы на 5-10°, вероятен дождь. С воскресенья начнется похолодание, ночью ожидаются заморозки, поэтому процесс разрушения снежного покрова замедлится. Синоптики прогнозируют, что с 16 по 23 марта ориентировочно выпадет 6-10 мм осадков в виде дождя и мокрого снега.

В Екатеринбурге на борьбу с грязью на улицы вывели вакуумные машины. Съемочная группа «Нового Дня» запечатлела, как горожане преодолевают весенние лужи.

Весенняя грязь в Екатеринбурге

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Степан Фатхиев, Дарья Деменева

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