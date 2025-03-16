Свердловчанка нашла живого клеща

В Полевском дачница нашла живого клеща. Как сообщает «Новый День», женщина рассказала, что накануне решила проверить свой участок после зимы, почистить теплицу, покрытую стеклом, от снега. Когда она проверяла, как обстоят дела внутри теплицы, на покрашенном белой краской элементе обнаружила живого клеща.

Напомним, что накануне в Екатеринбурге был установлен тепловой рекорд – температура воздуха поднялась до 9,9 градусов выше ноля. Немногим холоднее было и в Полевском. Видимо, это и позволило клещам проснуться раньше срока.

Сегодня в Свердловской области температура на превысит 4 градусов выше ноля, к вечеру ожидается снег. На следующей неделе ночью температура будет опускаться до 7-8 градусов ниже ноля, будет идти снег. Днем прогнозируется легкая плюсовая температура.

Екатеринбург, Елена Васильева

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