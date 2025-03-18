На Урале зафиксирован первый укус клеща

В Свердловской области зарегистрирован первый в этом году укус клеща.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пострадал житель поселка Кадниково (Сысертский район). Возбудители инфекций в клеще не обнаружены.

После схода снега в регионе начнутся акарицидные обработки (в прошлом году они охватили территорию свыше 11 тысяч га).

Санитарные врачи напоминают, что для защиты от клещевого вирусного энцефалита необходимо пройти курс вакцинации (две прививки с интервалом 1-7 месяцев в зависимости от применяемой вакцины), одна прививка (ревакцинация) через 9-12 месяцев и последующие ревакцинации с интервалом 1 раз в 3 года.

Как уже сообщал «Новый День», 16 марта в Полевском дачница нашла живого клеща. Женщина в оттепель решила проверить свой участок после зимы, почистить теплицу, покрытую стеклом, от снега. Когда она проверяла, как обстоят дела внутри теплицы, на покрашенном белой краской элементе обнаружила живого клеща.

Сысерть, Елена Владимирова

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