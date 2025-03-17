Гаишники предупредили водителей об опасной обстановке на дорогах

Свердловская Госавтоинспекция предупредила водителей об осложнении дорожной ситуации.

На состояние проезжей части повлияли снегопады и перепады температуры воздуха от минусовой к плюсовой. Сочетание талого снега, наледи и грязи делает дороги особенно опасными, в такой ситуации легко потерять контроль над автомобилем, который может занести.

«Очень важно выбирать скорость, соответствующую условиям, и придерживаться увеличенной дистанции между автомобилями. Избегайте резких маневров и будьте предельно внимательны. Проявляйте терпение и уважение к другим участникам движения», – советует пресс-служба облГАИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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