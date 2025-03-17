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Понедельник, 17 марта 2025, 11:07 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге мокрый снег будет идти еще два дня

В Екатеринбурге мокрый снег с дождем ожидается еще 17 и 18 марта.

«Южные районы области атмосферный фронт, несущий минусовую температуру, преодолеет не сразу, ему потребуется двое суток, чтобы вырваться из зоны параллельных фронту воздушных потоков. Большие контрасты температуры во фронтальной зоне приведут к формированию осадков», – отметили в пресс-службе Уралгидрометцентра.

Так, сегодня и завтра в уральской столице дневная температура поднимется до +5°, ночью будет 0°. В среду осадки прекратятся, температура ночью составит -4°, днем – около нуля.

Ранее «Новый День» писал о сложной обстановке на свердловских дорогах. Сочетание талого снега, наледи и грязи делает дороги особенно опасными, в такой ситуации легко потерять контроль над автомобилем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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