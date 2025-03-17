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Понедельник, 17 марта 2025, 15:36 мск

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На Урале появились первоцветы

В Свердловской области появились первые цветы. Как рассказала «Новому Дню» жительница Полевского, уже проклюнулись крокусы.

Как сообщал «Новый День», в Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников. «Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников – посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов», – рассказали в пресс-службе.

Полевской, Елена Владимирова

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