В Аптекарском огороде наступил пик цветения подснежников

В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников.

«Под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» наступил пик цветения подснежников – посетителям стоит поспешить, чтобы успеть запечатлеть целые поляны этих нежных цветов. Кроме того, цветут: орешник, первые пролески, крокусы, весенники, леонтица, белокопытники, печеночница, морозники. В бутонах нарциссы. По всему саду показались листья тюльпанов», – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что на территории Аптекарского огорода произрастает шесть видов подснежников: подснежник Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский, ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые – ранней весной и поздней осенью.

«Из года в год первые в Москве подснежники распускаются именно в «Аптекарском огороде» – из-за особого микроклимата», – цитирует Ботсад РИА «Новости».

Москва, Елена Васильева

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