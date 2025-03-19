Готов на 85%. Дорожники показали, как выглядит последний участок М-12, но сроки пуска не назвали (ФОТО)

Трасса Дюртюли – Ачит, которая должна в этом году влиться в скоростную магистраль М-12 и соединить Екатеринбург с Казанью, все еще не готова. В Росавтодоре сообщили, что выполнение работ завершено на 85%, но есть нюансы.

Почти полностью готов только третий участок 275-километровой дороги, которая проходит по Башкирии, Пермскому Краю и Свердловской области. Его протяженность 42 км. «Сейчас на участке ведутся работы по устройству сетчатого ограждения и прокладке волоконно-оптических линий связи. Полностью готовы все 12 искусственных сооружений, включая самое крупное – мост через Большую Сарану. Это самое протяженное и технически сложное сооружение на третьем этапе дороги Дюртюли – Ачит. Его длина составляет 525 метров. Мост опирается на восемь опор, самые высокие из которых достигают 57 метров», – сообщили в Росавтодоре.

Второй участок – вдвое длиннее, 92 км, он готов на 82% процента. «Продолжаются работы по устройству земляного полотна на площадках многофункциональных зон. Выполняется устройство сетчатого ограждения (готовность 40%), монтируется наружное освещение, уже готовы 3585 опор освещения из 4677. Продолжается работа по укреплению водоотводных канав, конусов искусственных сооружений, откосов земляного полотна и русел рек. Также на участке завершено переустройство инженерных коммуникаций. Всего на втором этапе возводится 31 искусственное сооружение, в том числе семь мостов, среди которых – мост через реку Малая Сарана. По своей высоте он сопоставим с 8-этажным зданием (более 24 метров)», – уточнили дорожники.

Наконец, самый длинный участок – 140 км – который проходит только через Башкортостан, готов на 72%. «Сейчас здесь круглосуточно ведутся все виды работ за исключением укладки асфальтобетона. На сегодняшний день произведена выемка грунта и устройство насыпи. На этом участке предусмотрено строительство 56 искусственных сооружений. Самым главным и сложным является мост через реку Белая длиной более 813 м», – говорится в сообщении Росавтодора.

При этом дорожники не называют сроков ввода трассы Дюртюли – Ачит. Сообщается обтекаемо: в 2025 году. Ранее говорилось, что продолжение М-12 станет доступно для проезда в конце 2024-го.

При этом на трассе Р-242, которая соединяет Пермь и Екатеринбург и должна стать частью федерального автобана «Восток», тоже не все гладко – несмотря на то, что официально работы по расширению до четырех полос на участке Екатеринбург – Ачит завершены еще в прошлом году, практически в ежедневном режиме ведутся работы, связанные с перекрытием полос для движения, и автомобилисты жалуются на постоянные пробки.

Фото: Росавтодор

Екатеринбург, Елена Сычева

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