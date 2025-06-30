До открытия участка «Ачит – Дюртюли» на М-12 «остаются считанные дни»

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту дороге Ачит – Дюртюли, которая станет частью федеральной трассы М-12 и свяжет Москву, Казань и Екатеринбург. «Установлено, что работы на объекте завершены в полном объеме, нарушений законодательства о градостроительной деятельности не выявлено», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ведомства.

Также ДСК «Автодор» (подрядчик проекта) сообщил в своих соцсетях о том, что до открытия трассы «остаются считанные дни». «В начале июля официально поедем», – говорится в сообщении в группе дорожников в «ВКонтакте».

Однако госкомпания «Автодор» по-прежнему не дает никакой официальной информации по поводу открытия бесшовного маршрута Казань – Екатеринбург по трассе М-12. В пресс-службе не ответили на запрос «Нового Дня».

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что «к концу июня настроены подготовить трассу к открытию». Также глава «Автодора» Вячеслав Петушенко называл июнь 2025 года в качестве срока сдачи участка.

Речь идет об участке протяженностью 275 километров, который проходит через Башкирию, Пермский край и Свердловскую область. Автомобилисты уже нелегально тестировали его – и остались довольны.

По некоторым данным, первое время проезд по участку будет бесплатным.

Екатеринбург, Елена Сычева

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