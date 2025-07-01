В Росавтодоре назвали новые сроки сдачи участка М-12 Дюртюли – Ачит

В госкомпании «Автодор» назвали новые сроки ввода в эксплуатацию участка «Дюртюли – Ачит» на федеральной трассе М-12 «Восток». Вопреки ранее сделанным заявлениям вице-премьера России Марата Хуснуллина, это не июнь 2025 года. «Участок планируется открыть этим летом», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Автодора».

Напомним, как сообщало агентство, накануне Ростехнадзор выдал заключение о соответствии проекту дороге Ачит – Дюртюли. ДСК «Автодор» (подрядчик проекта) сообщил в своих соцсетях о том, что до открытия трассы «остаются считанные дни». «В начале июля официально поедем», – говорится в сообщении в группе дорожников в «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Сычева

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