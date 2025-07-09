российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 9 июля 2025, 12:13 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Паслер рассказал, как протестировал участок М-12 Дюртюли – Ачит

Участок федеральной трассы М-12 Дюртюли – Ачит могут открыть уже в этом месяце. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на брифинге в рамках «Иннопрома».

«Я уже сам съездил по этим направлениям дважды. Конечно же, стало намного быстрее, комфортнее, уютнее, что самое главное, безопаснее. И время сократилось, по крайней мере, на тех участках, на которых ездил, почти в два раза. Если говорить про запуск именно этой составляющей дороги до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце», – рассказал руководитель региона.

Напомним, движение по участку М-12 в Свердловской области планировалось открыть еще в июне 2025 года. Однако затем сроки запуска трассы несколько раз откладывались.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Ссылки по теме

Трассой М-12 стали пользоваться нелегально – от Пермского края до Екатеринбурга чуть больше часа / До открытия участка «Ачит – Дюртюли» на М-12 «остаются считанные дни» / В Росавтодоре назвали новые сроки сдачи участка М-12 Дюртюли – Ачит

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт,