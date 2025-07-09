Паслер рассказал, как протестировал участок М-12 Дюртюли – Ачит

Участок федеральной трассы М-12 Дюртюли – Ачит могут открыть уже в этом месяце. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на брифинге в рамках «Иннопрома».

«Я уже сам съездил по этим направлениям дважды. Конечно же, стало намного быстрее, комфортнее, уютнее, что самое главное, безопаснее. И время сократилось, по крайней мере, на тех участках, на которых ездил, почти в два раза. Если говорить про запуск именно этой составляющей дороги до нас, я думаю, что это произойдет уже в этом месяце», – рассказал руководитель региона.

Напомним, движение по участку М-12 в Свердловской области планировалось открыть еще в июне 2025 года. Однако затем сроки запуска трассы несколько раз откладывались.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Ангелина Сергеева

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