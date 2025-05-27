Трассой М-12 стали пользоваться нелегально – от Пермского края до Екатеринбурга чуть больше часа

Трассой М-12 на участке от Ачита до Октябрьского в Пермском крае водители стали пользоваться нелегально. Время в пути до Екатеринбурга составляет порядка полутора часов, а расстояние чуть больше 200 км, 50 из которых – будущая платная дорога федерального значения. Водители рассказывают, что самые смелые начали ездить уже с осени прошлого года, однако зимой в гололед пробраться по трассе могли не все, сейчас поток стал больше, при этом некоторым удается прошмыгнуть мимо охраны или сотрудников ДПС, кто-то прямо пишет, что подкупает охранников, кого-то все же разворачивают и просят удалиться с объекта.

«Проехать то можно, но есть несколько нюансов, поймите уже наконец. Во-первых, да, если повезет и не остановит охрана, то вы доедете, но в Саранинском логу можете не подняться, если будет скользко. Во-вторых, вы рискуете своим же здоровьем и безопасностью, этот объект еще официально не сдан, то есть находится на стадии строительства, так что если что случится, грузовой автомобиль вас переедет, камушек в окно вам прилетит и разобьет стекло, крутанет вас, занесет вас, выкинет с дороги. То там никто уже не будет нести ответственности кроме вас самих, виноваты будете только вы. Так что думайте сами, нужно ли вам это? Немного осталось до сдачи объекта, потерпите еще», – пишет один из водителей.

Отметим, изначально сообщалось, что участок Ачит – Дюртюли будет сдан в 2024 году, потом срок перенесли – в марте этого года сообщалось, что участок трассы М-12, проходящий по территории Пермского края, будет открыт для движения в конце июня 2025-го. Об этом заявлял вице-премьер России Марат Хуснуллин после облета участка трассы от Татарстана до Свердловской области. «Было отставание по ряду причин, включая погодные условия. В прошлом году были сильные дожди, местами размыло дорогу, не могли довозить песок, щебень. Но к концу июня настроены подготовить трассу к открытию», – говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

По состоянию на 22 мая пресс-служба Росавтодора сообщала, что в Пермском крае завершаются работы на самом большом искусственном сооружении второго этапа М-12 – 310-метровый четырехпролетный мост через Малую Сарану в Пермском крае практически полностью готов. «В настоящее время на объекте завершены основные работы, сейчас строители заканчивают укрепление откосов конусов монолитным бетоном и установку системы транспортной безопасности», – отмечалось в сообщении.

Неделей ранее госкомпания отчиталась о завершении строительства моста через Белую в Башкирии. В ходе приемочных испытаний на него заехали 12 самосвалов массой 35 тонн каждый.

Добавим, трасса М-12 появилась на публичных онлайн-картах, однако простроить по ней маршрут от Ачита в сторону Пермского края и дальше пока нельзя.

Екатеринбург, Елена Сычева

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