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Среда, 16 июля 2025, 16:37 мск

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Трассу М-12 «Ачит-Дюртюли» откроют к вечеру

Трассу М-12 на участке от Ачита до Дюртюлей откроют сегодня ближе к вечеру. Скорее всего, после 17:00 по Москве. Об этом говорят дорожные рабочие. Автомобилисты с мест сообщают, что блоки на съездах с Р-242 и М-7 в районе Ачита и Дюртюлей пока не убрали.

Напомним, участок трассы должен связать Екатеринбург и Казань скоростным движением. Его должны открыть сегодня врио губернатора Денис Паслер и – в режиме ВКС – вице-премьер Марат Хуснуллин. Предполагается, что первое время плату за проезд по этому участку М-12 брать не будут.

Екатеринбург, Елена Сычева

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