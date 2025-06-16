В конце месяца должны открыть трассу Екатеринбург – Казань. Водители не верят (ФОТО)

У дорожников осталось ровно две недели, чтобы исполнить обещание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, касающееся трассы М-12. Прошлой осенью, когда стало понятно, что в ранее установленные сроки отрезок от Екатеринбурга до Казани не откроется, чиновник назвал новую дату – конец июня 2025 года.

Между тем, никаких данных о текущем состоянии трассы «Автодор» не дает. Последние новости были в конце мая – тогда сообщалось о завершении строительства мостов через реки Малую Сарану в Пермском крае и Белую в Башкирии. При этом, как писал уже «Новый День», участок от Ачита (Свердловская область) через Пермский край в сторону Башкирии уже активно эксплуатируется некоторыми водителями, хотя официально он не введен, так что автомобилисты действуют на свой страх и риск.

В целом по состоянию на середину марта этого года готовность участка Дюртюли-Ачит оценивали в 85%, как сообщала пресс-служба правительства России.

Автомобилисты заметили, что в районе Ачита начали убирать бетонные ограждения со съездов, ведущих на М-12. Кроме того, этот участок уже появился на «Яндекс. Картах», хотя простроить по нему маршрут пока нельзя. В неофициальной группе трассы «Восток» обсуждают, что, возможно, дорогу Дюртюли-Ачит все-таки откроют в срок, поскольку фактически проехать по ней можно, однако вероятно, после торжественного ввода в эксплуатацию на ней будут действовать ограничения – чтобы доделать освещение, систему видеонаблюдения, ограждения, малые формы и так далее.

Екатеринбург, Елена Сычева

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