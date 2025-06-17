Источник: трассу М-12 Казань – Екатеринбург успеют открыть в июне, водителей ждет сюрприз

Долгожданное открытие трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга все же состоится в июне, сообщил источник «Нового Дня» в компании «Автодор», которая возглавляет проект и эксплуатирует дорогу. Вопрос заключался в том, успеют ли рабочие доделать участок Дюртюли – Ачит, который соединит Свердловскую область, Пермский край, Башкирию и Татарстан. Расчетное время в пути от Екатеринбурга до Казани должно составлять порядка 7 часов.

По данным «Нового Дня», сейчас идет активная приемка объектов на указанном этапе федеральной трассы. И с большой долей вероятности автомобилистов, которые первыми поедут по новому маршруту, ждет приятный сюрприз – в течение нескольких недель проезд по дороге будет бесплатным.

Ранее подобные предположения делали сами водители: как писал «Новый День», некоторые из них уверены, что дорогу сдадут в срок, но запустят по ней движение в техническом режиме, с возможными ограничениями по скорости из-за незначительных недоделок (освещение, камеры наблюдения, ограждения, и тому подобное). Редакция запросила официальную информацию в пресс-службе ГК «Автодор» – она будет опубликована сразу же, как только поступит в распоряжение издания.

Добавим, в настоящее время в Свердловской области также ведутся дорожные работы на трассе в Тюмень, которая на всем протяжении станет двухполосной в обоих направлениях, и к концу 2026 года будет сдана, после чего станет частью М-12.

Екатеринбург, Елена Сычева

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