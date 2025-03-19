Прощание с Федором Малыхиным состоится 21 марта

В Екатеринбурге 21 марта состоятся похороны воспитанника хоккейного клуба «Автомобилист» Федора Малыхина. Церемония прощания начнется в 11:00 в ритуальном доме «Вознесение». Там же состоится православный чин отпевания. Затем хоккеиста похоронят на Широкореченском кладбище, сообщили в пресс-службе клуба.

Федор Малыхин родился в Екатеринбурге и начал спортивную карьеру в «Автомобилисте», дойдя до звания капитана команды. В 2014 году он принимал участие в «Матче звезд КХЛ». В дальнейшем нападающий перешел в «Ак Барс», и вместе с казанцами выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2017/2018. Также Федор Малыхин играл в «Спартаке», «Витязе» и «Авангарде». Профессиональную карьеру завершил в 2023 году.

Накануне стало известно, что Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет. По предварительным данным, причиной смерти хоккеиста стала внезапная остановка сердца или оторвавшийся тромб.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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